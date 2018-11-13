Билетов на этап Гран-при в Москве не осталось, там выступит Алина Загитова

Все билеты на этап Гран-при по фигурному катанию в Москве проданы. Об этом рассказал генеральный директор Дворца спорта «Мегаспорт» Михаил Москалев.

«Билетов на соревнования Гран-при уже не осталось, еще можно приобрести билеты на тренировки и на показательные выступления фигуристов. Это и большая работа, и большая радость для нас — «Мегаспорт» вмещает 13 200 зрителей», — сказал Москалев.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Москве на арене «Мегаспорта» с 16 по 18 ноября. В женских одиночных соревнованиях выступит олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

Напомним, ранее Алину Загитову признали главным героем года премии «Больше чем звезды — 2018».