В России предложили начать отмечать День рубля

Московская международная валютная ассоциация и Содружество профессионалов финансового рынка предложили начать праздновать 1 июля День российского рубля. Соответствующее письмо они направили президенту РФ Владимиру Путину.

Праздник предлагается ввести для популяризации рубля в качестве перспективного регионального платёжного средства и символа крупной растущей экономики, пишет News.ru.

Издание отмечает, что 1 июля 1992 года Центробанк опубликовал письмо «Об официальном обменном курсе рубля», в котором уравнял официальный курс доллара с биржевым фиксингом, увеличив курс национальной валюты с 56 копеек до 125 рублей.

Ранее Госдума отклонила идею о праздновании в России Дня отца.