Госдума отклонила идею о праздновании в России Дня отца

Государственная дума отклонила законопроект, предлагающий установить в России День отца и отмечать его в последнюю субботу октября.

Как заявила на заседании зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, на проект были получены отрицательные отзывы правительства РФ, государственно-правового управления президента РФ, а также комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет «РИА Новости».

«Все говорят о том, что это (установление праздника) относится к предмету регулирования президента Российской Федерации… поэтому комитет, к сожалению, данный проект отклоняет», — сказала она.

Напомним, законопроект, предлагающий установить в России День отца, был внесен в Госдуму в июне этого года.

Автором поправок стала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. По ее мнению, праздник необходим «в целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе».