Проектом горнолыжного комплекса в Актаныше занимается самарское ООО «СКАДО»

Власти Актанышского района Татарстана объявили тендер на разработку проекта горнолыжного комплекса. Как выяснило «Реальное время», проектом уже занимается самарское ООО «СКАДО».

Первым шагом к реализации проекта горнолыжного комплекса в Актаныше стал вовсе не аукцион на разработку проектной документации, а объявленный в июне тендер на производство инженерных изысканий. В документации тендера было указано, что генеральным проектировщиком является ООО «СКАДО».

В самарской компании «Реальному времени» подтвердили, что их действительно привлекли к проектированию горнолыжного комплекса в Актаныше.

«Да, это наша компания занимается этим проектом. Наши специалисты уже несколько раз выезжали в Татарстан», — сообщил директор департамента ГК «СКАДО» Илья Арзютов.

При этом он не стал говорить о подробных характеристиках комплекса.

Напомним, что сегодня стало известно о планах строительства горнолыжного комплекса. Власти Актанышского района готовы потратить 4,5 млн рублей на проект ГЛК. По некоторым данным, инициатором проекта выступил лично глава района Энгель Фаттахов.

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