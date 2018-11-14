В Актанышском районе Татарстана появится горнолыжный комплекс
В Актанышском районе Республики Татарстан построят спортивный горнолыжный комплекс.
«Из дополнительного бюджета района было выделено 4 млн 500 тысяч рублей, объявлен конкурс на разработку проекта горнолыжного комплекса», — рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству Руслан Гарипов.
По его словам, объект будет расположен на участке рядом со спортивным комплексом и площадкой для проведения Сабантуя. Протяженность трассы составит 400 метров, общая площадь — 100 гектаров.
Гарипов добавил, что идея создания горнолыжного комплекса появилась в 2011—2012 годах, когда Энгель Фаттахов руководил Актанышским муниципальным районом, передает ИА «Татар-информ».
Замруководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству также сообщил, что если деньги поступят своевременно, строительные работы начнутся весной и за один сезон объект могут сдать в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что город-курорт «Свияжские холмы» в Татарстане вошел десятку самых популярных горнолыжных курортов и комплексов России в 2017 году.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
два домика для лыжников??????