В Актанышском районе Татарстана появится горнолыжный комплекс

В Актанышском районе Республики Татарстан построят спортивный горнолыжный комплекс.

«Из дополнительного бюджета района было выделено 4 млн 500 тысяч рублей, объявлен конкурс на разработку проекта горнолыжного комплекса», — рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству Руслан Гарипов.

По его словам, объект будет расположен на участке рядом со спортивным комплексом и площадкой для проведения Сабантуя. Протяженность трассы составит 400 метров, общая площадь — 100 гектаров.

Гарипов добавил, что идея создания горнолыжного комплекса появилась в 2011—2012 годах, когда Энгель Фаттахов руководил Актанышским муниципальным районом, передает ИА «Татар-информ».

Замруководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству также сообщил, что если деньги поступят своевременно, строительные работы начнутся весной и за один сезон объект могут сдать в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что город-курорт «Свияжские холмы» в Татарстане вошел десятку самых популярных горнолыжных курортов и комплексов России в 2017 году.