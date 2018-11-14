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В Актанышском районе Татарстана появится горнолыжный комплекс

12:59, 14.11.2018 1
В Актанышском районе Татарстана появится горнолыжный комплекс
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Актанышском районе Республики Татарстан построят спортивный горнолыжный комплекс.

«Из дополнительного бюджета района было выделено 4 млн 500 тысяч рублей, объявлен конкурс на разработку проекта горнолыжного комплекса», — рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству Руслан Гарипов.

По его словам, объект будет расположен на участке рядом со спортивным комплексом и площадкой для проведения Сабантуя. Протяженность трассы составит 400 метров, общая площадь — 100 гектаров.

Гарипов добавил, что идея создания горнолыжного комплекса появилась в 2011—2012 годах, когда Энгель Фаттахов руководил Актанышским муниципальным районом, передает ИА «Татар-информ».

Замруководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству также сообщил, что если деньги поступят своевременно, строительные работы начнутся весной и за один сезон объект могут сдать в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что город-курорт «Свияжские холмы» в Татарстане вошел десятку самых популярных горнолыжных курортов и комплексов России в 2017 году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:51
    что можно построить за 4,5 миллиона????????
    два домика для лыжников??????
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