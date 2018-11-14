Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что две страны решат территориальный вопрос и подпишут мирный договор.
«На основе выстроенного доверия (с президентом Владимиром Путиным) мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Премьер-министр Японии также сообщил, что планирует посетить Россию в начале 2019 года, передает ТАСС.
В пресс-службе Кремля сообщили, что по итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.
Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года безо всяких предварительных условий. В Токио инициативу российского лидера не поддержали.
Позднее стало известно, что Япония намерена прийти к соглашению с Россией по Курилам в 2019 году.ОбществоВласть
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