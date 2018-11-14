Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что две страны решат территориальный вопрос и подпишут мирный договор.

«На основе выстроенного доверия (с президентом Владимиром Путиным) мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



Премьер-министр Японии также сообщил, что планирует посетить Россию в начале 2019 года, передает ТАСС.



В пресс-службе Кремля сообщили, что по итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.



Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года безо всяких предварительных условий. В Токио инициативу российского лидера не поддержали.

Позднее стало известно, что Япония намерена прийти к соглашению с Россией по Курилам в 2019 году.