Япония намерена прийти к соглашению с Россией по Курилам в 2019 году — СМИ

Япония намерена ускорить ход переговоров с Россией по территориальному вопросу и прийти к заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

По информации японской газеты Mainichi Shimbun, с соответствующим предложением премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен выступить во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Токио рассчитывают заключить с Москвой рамочное соглашение по территориальной проблеме в июне 2019 года в ходе визита господина Путина в Японию в рамках саммита G20.



В Совместной советско-японской декларации 1956 года Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии ряда островов после заключения мирного договора.

Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без всяких предварительных условий. В Токио инициативу российского лидера не поддержали.

