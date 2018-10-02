В Японии отказались заключить мирный договор с Россией на условиях Путина — СМИ

Япония и Россия не будут вести переговоры о мирном договоре на основе предложения президента РФ Владимира Путина подписать такой документ без каких-либо предварительных условий.



«Переговоры не будут проводиться на основе заявления президента Путина. Мы подтвердили это по дипломатическим каналам», — пишет Sankei со ссылкой на источники в японском МИД.

Напомним, Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио настаивает на разрешении территориальных вопросов.