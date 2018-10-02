Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Японии отказались заключить мирный договор с Россией на условиях Путина — СМИ

17:53, 02.10.2018
В Японии отказались заключить мирный договор с Россией на условиях Путина — СМИ
Фото: minsvyaz.ru

Япония и Россия не будут вести переговоры о мирном договоре на основе предложения президента РФ Владимира Путина подписать такой документ без каких-либо предварительных условий.

«Переговоры не будут проводиться на основе заявления президента Путина. Мы подтвердили это по дипломатическим каналам», — пишет Sankei со ссылкой на источники в японском МИД.

Напомним, Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио настаивает на разрешении территориальных вопросов.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты