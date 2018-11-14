Умер актер из «Тихого Дона» Сергей Юртайкин

Российский актер Сергей Юртайкин скончался в ночь с 13 на 14 ноября на 92-м году жизни.



На сайте ВГИК имени Герасимова отмечается, что в последние годы проживал в поселке Снегири Истринского района Московской области у своего племянника, священника Макария Юртайкина. Что стало причиной смерти Юртайкина, не сообщается.

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района (ныне — Республика Мордовия). Он окончил ВГИК в 1953 году. После окончания поступил в труппу Театра-студии киноактера, в котором работал до 1990 года.



Юртайкин известен по роли Валета в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1958 года). Он также сыграл в таких кинофильмах, как «Верные друзья» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Ранее на 55-м году жизни умер киноактер Николай Румянцев, известный по киножурналу «Ералаш».