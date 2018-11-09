Умер актер из «Ералаша» Николай Румянцев

Киноактер Николай Румянцев умер на 55-м году жизни.

Как сообщает НСН, причина смерти Румянцева родственниками не называется. О дате и месте прощания пока также не сообщается.

Николай Румянцев снимался в фильмах «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь». Широкую известность ему принес детский юмористический киножурнал «Ералаш».

В конце октября в Москве скончался советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов. Он известен по участию в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов».