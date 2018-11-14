Экс-депутат, избивший DJ Smash, требует с Тимати 500 тысяч рублей за оскорбления в Instagram

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиения DJ Smash, требует с Тимати моральную компенсацию за оскорбления в Instagram.

В иске сказано, что ответчик разместил 12 и 17 февраля в аккаунте соцсети высказывание, которое истец считает оскорбительным, порочащим честь и достоинство. Отмечается, что слова музыканта «негативно повлияли и могут влиять на репутацию истца».

В качестве обоснования иска бывший народный избранник приводит результаты лингвистической экспертизы поста Тимати. Моральный вред Телепнев оценил в 500 тысяч рублей. Ранее в иске сумма составляла 300 тысяч рублей.

Мещанский районный суд Москвы рассмотрит дело 4 декабря, передает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.

