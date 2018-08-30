Экс-депутат, избивший Dj Smash, подал в суд на Тимати

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев подал в суд на рэпера Тимати. Соответствующий иск он опубликовал на своей странице в Facebook.

В документе отмечается, что Тимати разместил в Instagram оскорбительные высказывания в адрес Телепнева, которые «негативно повлияли и могут влиять на репутацию истца». В качестве обоснования иска бывший народный избранник приводит результаты лингвистической экспертизы поста музыканта.

В качестве моральной компенсации Телепнев требует с Тимати 300 тыс. рублей. Также артист должен удалить оскорбительные высказывания на всех своих аккаунтах в соцсетях. Иск подан в Мещанский районный суд Москвы.

«Юристы готовят еще один иск к Dj Smash. Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда», — написал Александр Телепнев.

Напомним, перед началом судебного процесса Тимати опубликовал в Instagram гневный пост, направленный против обидчиков DJ Smash.

18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Приговор в законную силу не вступил.