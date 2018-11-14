Арестованный за мошенничество генерал Минобороны заработал в СИЗО 46,5 млн рублей

Обвиненный в особо крупном мошенничестве генерал-майор Минобороны Александр Оглоблин заработал 46,5 млн рублей пока находился под арестом.



Такая сумма дивидендов поступила на счет его доверенного лица от группы компаний «Информтехника», передает «Коммерсант» со ссылкой на следователей.

По их данным, несколько лет назад Оглоблин вложил в покупку акций группы 150 млн рублей, которые получил в виде взяток при реализации госпрограммы по модернизации систем военной связи.

Отметим, что Оглоблин стал фигурантом дела о хищении 500 миллионов рублей в апреле этого года. Средства были выделены на перевод военной связи с аналоговой на цифровую в 2013 году.

Ранее разразился скандал после публикации фотографий осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки, по результатам которой председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.

Сам Цеповяз назвал подделкой фотографии с шашлыком и крабами.

