Цеповяз назвал подделкой фотографии с шашлыком и крабами

Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он есть крабов и шашлыки, являются подделкой.

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», — заявил он в видеообращении.



Как уточняет «Интерфакс», ролик сделан во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области.

Цеповяз также рассказал, что за четыре года в колонии у него не было никаких привилегий. По словам осужденного, он является инвалидом и у него отсутствует левый плечевой сустав.

«Заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», — пояснил Цеповяз.

До этого он заявил, что публикация снимков связана с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. По его мнению, фотографии опубликованы с целью оказать давление на суд.