ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»

Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «УМ-Банк».



По данным регулятора, в структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью).

Отмечается, что в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2018 кредитная организация занимала 293 место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития и назначил временную администрацию.