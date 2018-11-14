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ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»

08:32, 14.11.2018
ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «УМ-Банк».

По данным регулятора, в структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью).

Отмечается, что в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2018 кредитная организация занимала 293 место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития и назначил временную администрацию.

ЭкономикаБанки
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