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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка инноваций и развития»

09:07, 07.11.2018
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка инноваций и развития»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития и назначил временную администрацию.

Отмечается, что значительную часть составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями.

Банк России 6 раз за 12 месяцев применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией неоднократно допускались нарушения указанных ограничений, говорится в сообщении регулятора.

«Банк инноваций и развития» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 286 место в банковской системе России.

Напомним, что сегодня ЦБ РФ также отозвал лицензию у московского банка «Агросоюз».

ЭкономикаБанки
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