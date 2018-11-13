Саратовский депутат Николай Островский: «Это народ должен государству, а не народу — государство»
Депутат Саратовской городской думы от «Единой России» Николай Островский, комментируя ситуацию с чиновницей Ольгой Глацких, заявил, что «народ должен государству».
«Государство — народу? Это народ должен государству, а не народу — государство. Если народ будет давать государству, тогда и государство крепким будет», — сказал Островский.
После в интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что его слова вырвали из контекста, но полностью он от них не отказывается.
«Я считаю, что я должен государству, оно меня вырастило, выучило. Теперь я должен государству. Считаю, что если мы все нормально работаем, то только его укрепляем. Мы друг другу должны», — сказал депутат.
При этом он отметил, что с позицией Глацких не согласен.
«Это было выступление перед общественностью. Мне оно не понравилось. Мне не понравились слова относительно детей — «их никто не заставлял рожать». Это глупость просто. Это человек, который говорил, не подумав», — сказал Островский.
Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила молодым людям, что государство им ничего не должно и не просило родителей их рожать. Позднее Евгений Куйвашев отстранил Глацких от занимаемой должности. По данным СМИ, ей будет объявлен выговор.ОбществоВласть
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