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Губернатор Свердловской области не будет увольнять Ольгу Глацких после слов о молодежи — СМИ

12:29, 12.11.2018 2
Губернатор Свердловской области не будет увольнять Ольгу Глацких после слов о молодежи — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не будет увольнять директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких после ее высказываний о том, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

По словам источника в аппарате губернатора, Глацких будет объявлен выговор. Уточняется, что такое решение Куйвашев принял после «серьезного разговора» с чиновницей, передает URA.RU.

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила молодым людям, что государство им ничего не должно и не просило родителей их рожать. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста и извинилась. Позднее Евгений Куйвашев отстранил Глацких от занимаемой должности.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:40
    Что же такого она о нём знает?
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  • Анонимно 13:38
    Круговая порука мажет как копоть.....
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