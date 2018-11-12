Губернатор Свердловской области не будет увольнять Ольгу Глацких после слов о молодежи — СМИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не будет увольнять директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких после ее высказываний о том, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

По словам источника в аппарате губернатора, Глацких будет объявлен выговор. Уточняется, что такое решение Куйвашев принял после «серьезного разговора» с чиновницей, передает URA.RU.

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила молодым людям, что государство им ничего не должно и не просило родителей их рожать. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста и извинилась. Позднее Евгений Куйвашев отстранил Глацких от занимаемой должности.