Казанский суд признал запрещенным контент о продаже техосмотра на 20 сайтах

Вахитовский районный суд г. Казани рассмотрел административное дело по иску и.о. прокурора города Казани и признал запрещенным контент о продаже техосмотра на 20 сайтах.

Судом установлено, что 21 августа этого года прокуратурой Казани в ходе проверки выявлены сайты, содержащие информацию, пропагандирующую такие противоправные деяния, как розничная дистанционная торговля диагностическими картами без фактического прохождения технического осмотра автомобиля, прохождение технического осмотра автомобиля передвижными пунктами технического осмотра.



В результате суд удовлетворил иск и признал запрещенной информацию, которая размещена на 20 сайтах, сообщили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме РФ предложили создать кибердружины для борьбы с запрещенной информацией. Согласно законопроекту, они будут организовываться по инициативе россиян в формате общественной организации.