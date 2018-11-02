В Госдуме РФ предложили создать кибердружины для борьбы с запрещенной информацией

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию.

Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кибердружины организуются по инициативе россиян в формате общественной организации. О ее деятельности нужно будет уведомить территориальный орган исполнительной власти, передает «РИА Новости».

В кибердружины будут приниматься на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет.

Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

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