Минниханов отправил в отставку секретаря Совбеза РТ

Айрат Шафигуллин освобожден от должности секретаря Совета безопасности Татарстана. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

«Освободить Шафигуллина Айрата Радиновича от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Татарстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.

Напомним, что Айрат Шафигуллин занимал этот пост с 2014 года.

Ранее Минниханов назначил воспитанника Шафигуллина — экс-главу УФАС по РТ Александра Груничева — руководителем Госкомитета по тарифам РТ. Стоит отметить, что Шафигуллин был одним из фаворитов на этот пост, подробно — в материале «Реального времени».