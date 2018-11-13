Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов отправил в отставку секретаря Совбеза РТ

10:39, 13.11.2018

Айрат Шафигуллин освобожден от должности секретаря Совета безопасности Татарстана. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

«Освободить Шафигуллина Айрата Радиновича от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Татарстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.

Напомним, что Айрат Шафигуллин занимал этот пост с 2014 года.

Ранее Минниханов назначил воспитанника Шафигуллина — экс-главу УФАС по РТ Александра Груничева — руководителем Госкомитета по тарифам РТ. Стоит отметить, что Шафигуллин был одним из фаворитов на этот пост, подробно — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты