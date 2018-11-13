В России начали разработку системы подавления мобильной связи в колониях и СИЗО

Специальная рабочая группа из сотрудников правоохранительных и надзорных органов приступила к поиску технического решения запрета использования заключенными мобильной связи.



Имеющееся в пенитенциарных учреждениях оборудование пока не позволяет исключить общение осужденных по телефону, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст РФ.

«Государственной комиссией по радиочастотам организована рабочая группа с участием представителей Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН в целях поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что Минюст не ведет работу по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.

Ранее разгорелся скандал вокруг колонии в Амурской области. ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где находится Цеповяз.