Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото члена банды Цапков с икрой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где находится член банды Цапка Вячеслав Цеповяз.

На данный момент организована процессуальная проверка по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области, сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что Бастрыкин получил при наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Напомним, банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущевской с 1998 по 2010 год, убила не менее 19 человек, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Главаря банды приговорили к пожизненному заключению в ноябре 2013 года, он умер летом 2014-го в тюрьме.



Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на 2 месяца.