«Уфимец» Сейдахмет снова вызван в сборную Казахстана

Нападающий ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет вызван в сборную Казахстана на ноябрьские матчи Лиги Наций.



Сборная Казахстана в рамках Лиги Наций УЕФА 15 ноября на стадионе «Астана Арена» сыграет со сборной Латвии, 19 ноября проведет матч против сборной Грузии в Тбилиси.

В последнем матче уфимцев против московского «Спартака» в рамках 14-го тура чемпионата российской Премьер-лиги Сейдахмет не попал в заявку. Уфимцы выиграли — 2:0, голами отметились Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк из Словении.

Ранее на презентации маскота ФК «Уфа» Сейдахмет сообщил, что он «будет расти вместе с «Уфой».

