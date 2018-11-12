«Роскосмос» прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ» в 2019 году

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце 2019 года госкорпорация прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«С января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а»,— написал он в Twitter.

Кроме того, в 2022 году планируется начало летных испытаний ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте, с 2023 года — с новым пилотируемым кораблем. Пуски будут осуществляться с космодрома Байконур.

При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем «Союз МС». В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а»

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Экипаж не пострадал. Причиной аварии стала неправильная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. «Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза» с бортовых камер.