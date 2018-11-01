«Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза» с бортовых камер

«Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер, установленных на ракете.



«Пуск завершился аварией РН из-за нештатного отделения одного из боковых блоков (блок «Д»), ударившего носовой частью центральный блок (блок «А») в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации», — говорится в описании к видео.



На кадрах видно, как «Союз-ФГ» набирает высоту. На 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока. При этом два из них отошли от ракеты, а один — блок «Д» — нет.

Ранее сообщалось, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Экипаж не пострадал.