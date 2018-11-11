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Роскосмос собирается провести 240 пусков ракет «Союз-5» в течение 40 лет за $14,4 млрд

15:30, 11.11.2018
Роскосмос собирается провести 240 пусков ракет «Союз-5» в течение 40 лет за $14,4 млрд
Фото: kremlin.ru

Роскосмос планирует осуществить 240 пусков новой ракеты-среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур в течение 40 лет.

«Жизненный цикл комплекса (российско-казахстанского комплекса „Байтерек“, где планируется использовать ракеты „Союз-5“ — прим. ТАСС) составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом $14,4 млрд», — следует из видео-презентации, которую опубликовал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Стоимость одного пуска «Союза-5» будет составлять $60 млн. Эксплуатация «Байтерека» позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год.

В августе Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.

В конце июля стало известно о начале работ по созданию ракеты «Союз-5». Новая ракета обойдется стране более чем в 61 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроение
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