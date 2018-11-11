Роскосмос собирается провести 240 пусков ракет «Союз-5» в течение 40 лет за $14,4 млрд

Роскосмос планирует осуществить 240 пусков новой ракеты-среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур в течение 40 лет.

«Жизненный цикл комплекса (российско-казахстанского комплекса „Байтерек“, где планируется использовать ракеты „Союз-5“ — прим. ТАСС) составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом $14,4 млрд», — следует из видео-презентации, которую опубликовал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса «Зенит»https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

Стоимость одного пуска «Союза-5» будет составлять $60 млн. Эксплуатация «Байтерека» позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год.

В августе Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.

В конце июля стало известно о начале работ по созданию ракеты «Союз-5». Новая ракета обойдется стране более чем в 61 млрд рублей.