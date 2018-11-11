Президент Австрии призвал не драматизировать инцидент со шпионажем в пользу РФ

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать историю об отставном австрийском полковнике, которого подозревают в шпионаже в пользу России.



«В настоящее время я не вижу причины драматизировать ситуацию», — приводит «Интерфакс» слова Ван дер Беллена.

Он также выразил сомнение, что сможет лично обсудить происшествие с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Париж.

Ранее СМИ сообщили о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила поездку в Россию. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Позднее СМИ сообщили, что подозреваемый в шпионаже дал признательные показания.

