Лавров обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с австрийской коллегой Карин Кнайсль отметил неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений в ситуации с экс-полковником ВС Австрии.

В МИД РФ сообщили, что Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в сложившейся ситуации, и выразила надежду, что эти шаги не скажутся на дальнейшем развитии взаимодействия Австрии и России.

Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений», идущей вразрез с нормами международного общения.

Он также отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

В МИД РФ подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

Накануне стало известно о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. После этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.

В МИД России, в свою очередь, выразили протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру. По данным СМИ, подозреваемый в шпионаже австрийский полковник передавал России данные о НАТО.