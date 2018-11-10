Лавров обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с австрийской коллегой Карин Кнайсль отметил неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений в ситуации с экс-полковником ВС Австрии.
В МИД РФ сообщили, что Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в сложившейся ситуации, и выразила надежду, что эти шаги не скажутся на дальнейшем развитии взаимодействия Австрии и России.
Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений», идущей вразрез с нормами международного общения.
Он также отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.
В МИД РФ подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.
Накануне стало известно о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. После этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.
В МИД России, в свою очередь, выразили протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру. По данным СМИ, подозреваемый в шпионаже австрийский полковник передавал России данные о НАТО.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым