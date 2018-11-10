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Подозреваемый в шпионаже в пользу России дал признательные показания в Австрии — СМИ

18:59, 10.11.2018
Подозреваемый в шпионаже в пользу России дал признательные показания в Австрии — СМИ
Фото: pxhere.com

Подозреваемый в шпионаже в пользу России экс-полковник Вооруженных сил Австрии дал признательные показания.

Об этом пишет австрийская газета Die Presse, ссылаясь на Министерство обороны.

Ранее СМИ сообщили о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила поездку в Россию. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Карин Кнайсль отметил неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений в ситуации с экс-полковником ВС Австрии.

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