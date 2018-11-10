Обвиняемому в рассылке бомб в США грозит пожизненный срок

Подозреваемый в отправке нескольких посылок с взрывными устройствами американским политикам, бизнесменам и общественным деятелям Сизар Сэйок может быть приговорен к пожизненному заключению.

По информации ABC News, его обвиняют по 30 пунктам, включая множество эпизодов использования оружия массового уничтожения, а также транспортировку взрывных устройств из одного штата в другой.

Напомним, что 24 октября в почте бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу. Кроме того, взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN.



Предполагаемым преступником оказался 56-летний Сизар Сэйок-младший. Мужчину задерживали ранее — в частности, за угрозы совершения преступлений террористического характера и домашнее насилие. В конце октября ему предъявили обвинения по пяти пунктам, которые предусматривают до 58 лет заключения.