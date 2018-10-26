Подозреваемому в рассылке бомб в США грозит до 58 лет тюрьмы

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что задержанному по делу о рассылке бомб по почте в Соединенных Штатах грозит до 58 лет тюрьмы.

«Сегодня ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам. Ему грозит до 58 лет заключения», — сказал Сешнс на пресс-конференции.

По его словам, речь идет о транспортировке взрывчатки, ее незаконной отправке, а также об угрозах экс-президентам и другим лицам.

Как сообщает The New York Post, подозреваемым является 56-летний Сизар Сэйок-младший. По некоторой информации, мужчину задерживали ранее, в частности, за угрозы совершения преступлений террористического характера и домашнее насилие.

Напомним, что 24 октября в почте дом бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, нашли бомбу. Кроме того, взрывные устройства были отправлены в офис экс-президента США Барака Обамы, Белый дом и телекомпанию CNN.