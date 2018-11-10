Семьи погибших в катастрофе MH17 над Донбассом написали письмо Трампу — СМИ

Рабочая группа, объединяющая семьи жертв трагедии малайзийского Boeing, обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу накануне его встречи с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.



Родственники погибших просят Трампа убедить Путина обнародовать детальную информацию об обстоятельствах крушения пассажирского лайнера, передает «Новая газета» со ссылкой на копию письма.

Они отмечают, что «никогда не бывает поздно заняться искуплением».

Ранее Нидерданды обвинили Россию в попытке украсть данные из международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.