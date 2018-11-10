Семьи погибших в катастрофе MH17 над Донбассом написали письмо Трампу — СМИ
Рабочая группа, объединяющая семьи жертв трагедии малайзийского Boeing, обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу накануне его встречи с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.
Родственники погибших просят Трампа убедить Путина обнародовать детальную информацию об обстоятельствах крушения пассажирского лайнера, передает «Новая газета» со ссылкой на копию письма.
Они отмечают, что «никогда не бывает поздно заняться искуплением».
Ранее Нидерданды обвинили Россию в попытке украсть данные из международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Справка
Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.
В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука». А Министерство обороны России определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.
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