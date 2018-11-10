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Алсу передаст 1 миллион рублей фонду им. Анжелы Вавиловой

00:38, 10.11.2018
Алсу передаст 1 миллион рублей фонду им. Анжелы Вавиловой
Фото: ru.wikipedia.org / Daniel Kruczynsk

Певица Алсу передаст сертификат на 1 миллион рублей представителям фонда имени Анжелы Вавиловой в Татарстане. Фонд помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Алсу также даст благотворительный концерт в Казани сегодня, 10 ноября. Вырученные средства направят для оказания помощи детским домам, а также многодетным и малоимущим семьям, ветеранам, медицинским учреждениям, интернатам, говорится в сообщении мэрии Казани.

Концерт посвящен 20-летию творческой деятельности певицы. Кроме Казани юбилейные концерты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, министр культуры Владимир Мединский вручил Алсу нагрудный знак «Заслуженный артист России». В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице звания заслуженной артистки России.

ОбществоКультура Татарстан
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