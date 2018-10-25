Алсу получила нагрудный знак «Заслуженный артист России»
Министр культуры Владимир Мединский вручил певице Алсу нагрудный знак «Заслуженный артист России». Церемония награждения государственными и ведомственными наградами состоялась в четверг в Атриуме Большого театра.
«Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов», — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Алсу звания заслуженной артистки России в мае этого года.
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