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Алсу получила нагрудный знак «Заслуженный артист России»

14:56, 25.10.2018
Алсу получила нагрудный знак «Заслуженный артист России»
Фото: ru.wikipedia.org / Daniel Kruczynski

Министр культуры Владимир Мединский вручил певице Алсу нагрудный знак «Заслуженный артист России». Церемония награждения государственными и ведомственными наградами состоялась в четверг в Атриуме Большого театра.

«Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов», — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Алсу звания заслуженной артистки России в мае этого года.

ОбществоКультура Татарстан
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