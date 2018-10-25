Алсу получила нагрудный знак «Заслуженный артист России»

Министр культуры Владимир Мединский вручил певице Алсу нагрудный знак «Заслуженный артист России». Церемония награждения государственными и ведомственными наградами состоялась в четверг в Атриуме Большого театра.

«Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов», — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Алсу звания заслуженной артистки России в мае этого года.

