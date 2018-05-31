Певица Алсу получила звание заслуженной артистки России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Алсу звания заслуженной артистки России.

«Присвоить почетное звание заслуженный артист Российской Федерации Абрамовой Алсу Ралифовне — артистке-вокалистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в тексте указа.



«Не передать всех эмоций! Читаю, перечитываю и даже не верится <…> СПАСИБО! Спасибо за высокую оценку и признание. Спасибо всем моим поклонникам, моей семье и друзьям за все годы поддержки и веры», — прокомментировала присвоение награды Алсу.



Аналогичного звания удостоена вокалистка оркестра народных инструментов РТ Резеда Галимова.

Кроме того, глава государства наградил худрука и директора театра им. Качалова Александра Славутского орденом Почета.