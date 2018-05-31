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Певица Алсу получила звание заслуженной артистки России

18:29, 31.05.2018 1
Певица Алсу получила звание заслуженной артистки России
Фото: ru.wikipedia.org / Daniel Kruczynski

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Алсу звания заслуженной артистки России.

«Присвоить почетное звание заслуженный артист Российской Федерации Абрамовой Алсу Ралифовне — артистке-вокалистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в тексте указа.

«Не передать всех эмоций! Читаю, перечитываю и даже не верится <…> СПАСИБО! Спасибо за высокую оценку и признание. Спасибо всем моим поклонникам, моей семье и друзьям за все годы поддержки и веры», — прокомментировала присвоение награды Алсу.

Аналогичного звания удостоена вокалистка оркестра народных инструментов РТ Резеда Галимова.

Кроме того, глава государства наградил худрука и директора театра им. Качалова Александра Славутского орденом Почета.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:43
    и чем она заслужила? 5-6 песен....
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