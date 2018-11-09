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В Минобороны Австрии сообщили о задержании полковника по подозрению в шпионаже в пользу России

11:12, 09.11.2018
В Минобороны Австрии сообщили о задержании полковника по подозрению в шпионаже в пользу России
Фото: mil.ru

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр сообщил о задержании офицера австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России.

«Служба военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил на бундесхеер (армия Австрии) и передавал документы России. В его отношении заведено дело» — сказано в заявлении Бауэра в Twitter.

По инфомации издания Kronen Zeitung, австриец связывался с сотрудниками российских спецслужб раз в две недели. Информацию он передавал через связного с позывным «Юрий».

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