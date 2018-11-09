Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала

Фото: en.wikipedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывший полковник вооруженных сил страны подозревается в шпионаже в пользу России.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию, передает «РИА Новости».

«Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами», — сказал Курц.



Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

В августе президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Он подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар.