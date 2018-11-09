Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала
Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывший полковник вооруженных сил страны подозревается в шпионаже в пользу России.
Он также сообщил, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию, передает «РИА Новости».
«Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами», — сказал Курц.
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.
В августе президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Он подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар.ОбществоВласть
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