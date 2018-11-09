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Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала

11:38, 09.11.2018 1
Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала
Фото: en.wikipedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывший полковник вооруженных сил страны подозревается в шпионаже в пользу России.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию, передает «РИА Новости».

«Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами», — сказал Курц.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

В августе президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Он подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:51
    у него на кружке гравировка ГРУ?
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