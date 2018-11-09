«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра Махачкалы и брата экс-главы Дагестана

Дагестанское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство отстраненного от должности мэра Махачкалы Мусы Мусаева, брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова и экс-главы территориального фонда ОМС Магомеда Сулейманова. В отношении чиновников были заведены уголовные дела.



«Произошла ротация 10 процентов, семь человек вывели, семь человек новых ввели, это ежегодная ротация, предусмотренная уставом партии. Да, они [Мусаев, Абдулатипов, Сулейманов] тоже выведены из политсовета в соответствии с ротацией, членство приостановлено», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, Советский районный суд Махачкалы в октябре приговорил Мусаева к 4 годам колонии и запретил 3 года занимать должности гражданской и муниципальной службы по делу о превышении полномочий. Абдулатипова задержали в Махачкале в сентябре 2018 года. При этом в рамках какого уголовного дела произошло задержание чиновника неизвестно.

Сулейманова подозревают в махинациях в особо крупном размере и создании преступного сообщества. По версии следствия, он договаривался с частными клиниками о переводе денег на их счет за якобы оказанные услуги. Таким образом он вывел более 210 млн рублей.

