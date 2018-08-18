Руководитель дагестанского ФОМС подозревается в махинациях на сумму более 210 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова.

Его подозревают в махинациях в особо крупном размере и создании преступного сообщества. По версии следствия, он договаривался с частными клиниками о переводе денег на их счет за якобы оказанные услуги. Таким образом он вывел более 210 млн рублей.

В данный момент ведутся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром стало известно о его задержании в пятницу вечером в аэропорту Махачкалы.