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В Махачкале задержали брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова

14:43, 26.09.2018
В Махачкале задержали брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правоохранительные органы задержали в Махачкале брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба.

«Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ», — передает ТАСС источник в силовых структурах.

Отмечается, что Раджаба Абдулатипова могут доставить в Москву для проведения следственных мероприятий. Источник не уточнил, в рамках какого уголовного дела произошло задержание чиновника.

Ранее сообщалось, что зять экс-главы Дагестана бизнесмен Магомед Мусаев стал новым владельцем российского журнала Forbes.

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