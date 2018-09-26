В Махачкале задержали брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова
Правоохранительные органы задержали в Махачкале брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба.
«Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ», — передает ТАСС источник в силовых структурах.
Отмечается, что Раджаба Абдулатипова могут доставить в Москву для проведения следственных мероприятий. Источник не уточнил, в рамках какого уголовного дела произошло задержание чиновника.
Ранее сообщалось, что зять экс-главы Дагестана бизнесмен Магомед Мусаев стал новым владельцем российского журнала Forbes.ПроисшествияОбществоВласть
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