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Скончался почетный член Академии наук Татарстана Агдас Бурганов

17:17, 08.11.2018 1
Скончался почетный член Академии наук Татарстана Агдас Бурганов
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Сегодня в Москве скончался доктор исторических наук, почетный член Академии наук Татарстана Агдас Бурганов. Ему было 98 лет.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ, о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. Причины смерти не называются.

Бурганов является автором более 400 научных работ и десяти монографий в области философии собственности и межнациональных отношений. Был участников Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени и 15 медалями.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:55
    Соболезнования родным и близким. Это был Человек с большой буквы.
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