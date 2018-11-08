Скончался почетный член Академии наук Татарстана Агдас Бурганов

Сегодня в Москве скончался доктор исторических наук, почетный член Академии наук Татарстана Агдас Бурганов. Ему было 98 лет.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ, о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. Причины смерти не называются.

Бурганов является автором более 400 научных работ и десяти монографий в области философии собственности и межнациональных отношений. Был участников Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени и 15 медалями.