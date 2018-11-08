ФСИН может запретить мобильную связь в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в 2019 году на территории исправительных учреждений может запретить пользоваться мобильной связью.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — заявил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

Ранее в исправительной колонии №6 в Омской области произошла драка заключенных. Зачинщики в числе всего прочего просили предоставить им в пользование телефоны.