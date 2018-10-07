В омской колонии заключенные устроили массовую драку, возбуждено уголовное дело

Накануне вечером в исправительной колонии №6 в Омской области произошла драка заключенных.

«Группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка. Всем пострадавшим осужденным своевременно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится на сайте областного УФСИН.

Зачинщики просили предоставить им в пользование телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания. В настоящее время они изолированы от основной массы осужденных. С ними проводятся следственные действия для установления причастности к беспорядкам. Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств, ввод спец подразделений на территорию колонии также не потребовался.

По данным «СуперОмск», территория колонии была оцеплена. Также на фасаде ИК-6 появилась надпись «Спасите».

Следком уже возбудил уголовное дело по ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Ранее в прикамской колонии для бывших силовиков произошла массовая драка.