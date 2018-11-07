Сериал о большой политике — на экраны вышел шестой сезон сериала «Карточный домик»

До недавних пор предложить зрителю по-настоящему закрученные сюжеты могли только детективные и приключенческие фильмы. Но сериал «Карточный домик» стал прорывом в жанре остросюжетного политического триллера. И совместно с онлайн кинотеатром ivi.ru (18+) мы хотели бы рассказать о фильме больше.

Сайт ivi.ru дает возможность увидеть шестой сезон сериала «Карточный домик» (12+): https://www.ivi.ru/watch/kartochnyij_domik/season6. Сюжет фильма базируется на опасных играх в высших политических эшелонах США. Фрэнк Андервуд, один из видных конгрессменов от партии демократов, соглашается помочь кандидату в президенты страны, но взамен хочет получить ключевую должность госсекретаря. Фрэнку обещают эту должность, но после выборов выясняется, что его обманули и награды за свои старания он не получит.

На первый взгляд кажется, что Фрэнку остается лишь смириться с неудачей и ждать, пока представится новый удобный случай пробраться во власть. Однако конгрессмен и его жена слишком взбешены неожиданным предательством и решают отомстить всем, кто так или иначе участвовал в махинации. Американские высшие эшелоны власти стоят на пороге больших потрясений — многим политикам придется столкнуться с шантажом, скандалами, информационной войной и насилием.

Первый сезон нашумевшего сериала вышел еще в 2013 году и быстро обзавелся высокими рейтингами — критики и зрители оценили фильм очень положительно. На данный момент снято шесть сезонов. Кинотеатр ivi.ru позволяет смотреть первую серию сериала «Карточный домик» шестого сезона — https://www.ivi.ru/watch/kartochnyij_domik/258001. Учитывая, что премьера сезона состоялась только 2 ноября, это очень привлекательная возможность для всех поклонников фильма.

«Карточный домик» удостоился высоких оценок не только от зрителей. За развитием сюжета следят многие высокопоставленные политики и госслужащие по всему миру — и подмечают, что в фильме очень много правды, несмотря на всю его жесткость. Политика в сериале представлена, как сложная и во многом грязная игра, правила которой меняются на ходу. Обычные люди получают возможность ненадолго заглянуть за кулисы мировой политической арены и осознать, что все события фильма могли происходить на самом деле.

С каждым новом эпизодом интрига «Карточного домика» становится все сложнее и интереснее. Знакомые герои приобретают новые черты, появляются свежие действующие лица. Посмотреть новый сезон и все остальные части сериала можно на сайте ivi.ru — в удобном онлайн-кинотеатре.



