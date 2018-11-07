И. о. мэра Махачкалы задержали по подозрению в хищении 40 млн рублей — СМИ

В Махачкале задержали и. о. мэра города Абусупьяна Гасанова по подозрению в хищении 40 млн рублей.

«После проведения обысков в доме и рабочем кабинете сотрудники ФСБ задержали и. о. мэра Махачкалы Гасанова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий», — цитирует источника «Интерфакс».

Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 года после ареста Мусы Мусаева. Советский районный суд Махачкалы в октябре приговорил последнего к 4 годам колонии и запретил 3 года занимать должности гражданской и муниципальной службы.