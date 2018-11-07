Пермские власти приступили к масштабной реконструкции улицы Революции

С 10 ноября в Перми началась масштабная реконструкция улицы Революции.

Как рассказали в мэрии, в настоящее время подрядная организация приступила к строительству коллектора ливневой канализации. В связи с этим будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Куйбышева на участке от улицы Екатерининской до улицы Революции — до 31 января следующего года.

Первый этап реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской подразумевает работы на протяжении трех кварталов: от улицы Сибирской до улицы Куйбышева. На этом участке будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки автомобилей.

Планируется, что обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути друг с другом. Кроме того, власти планирует разместить новую остановку, провести освещение и работы по озеленению территории.

Ремонт улицы Революции продлится до декабря 2019 года.

Напомним, в конце октября в Перми был завершен ремонт Райского сада.