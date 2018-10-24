В Перми завершен ремонт Райского сада

Мэрия Перми сообщили о завершении ремонтных работ в Райском саду.

Реконструкция объекта началась в августе этого года. Подрядчик отремонтировал ротонду, основную лестницу, ведущую от улицы Братьев Каменских в сад. Там же было уложено новое покрытие на ступенях из гранитных плит, установлены новые урны и организована песочница для детей.

Кроме того, были заменены водопропускные лотки, покрашено металлическое ограждение и забор, обустроено перильное ограждение для маломобильных групп по центру при входе в сад, обустроены скамейки и выложен газон.

Стоит отметить, что в этом году городскими властями в порядок были приведены 15 мест отдыха, в планах на следующий год — реставрация еще 50 объектов.

Напомним, в 2021 году в Перми появится памятник российскому писателю Федору Достоевскому.