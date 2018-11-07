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Три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия

06:18, 07.11.2018
Три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия
Фото: ru.wikipedia.org / salech hcelas

Совет федерации и Госдума приступили к подбору трех кандидатов на должности аудиторов в Счетную палату из-за досрочного прекращения полномочий трех аудиторов.

Заявления о сложении полномочий подали назначенный СФ Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, а также назначенные Госдумой Александр Жданьков и Владимир Катренко. Отмечается, что Жданьков и Жамбалнимбуев достигли максимального возраста нахождения на государственной службе в соответствии с законом (70 лет).

«Ротация аудиторов планировалась», — рассказал "Коммерсанту" чиновник, причастный к обсуждениям кандидатов в новые аудиторы. По его словам, Алексей Кудрин рассчитывает получить в новую команду «людей, с которыми он давно работал».

Новые аудиторы должны быть назначены в течение двух месяцев после согласования кандидатур с президентом. Шестилетний срок полномочий других аудиторов СП истекает весной 2019 года.

В конце октября сообщалось, что аудиторы Счетной палаты Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев подали заявления о досрочном уходе со своих постов.

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