Три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия

Совет федерации и Госдума приступили к подбору трех кандидатов на должности аудиторов в Счетную палату из-за досрочного прекращения полномочий трех аудиторов.

Заявления о сложении полномочий подали назначенный СФ Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, а также назначенные Госдумой Александр Жданьков и Владимир Катренко. Отмечается, что Жданьков и Жамбалнимбуев достигли максимального возраста нахождения на государственной службе в соответствии с законом (70 лет).



«Ротация аудиторов планировалась», — рассказал "Коммерсанту" чиновник, причастный к обсуждениям кандидатов в новые аудиторы. По его словам, Алексей Кудрин рассчитывает получить в новую команду «людей, с которыми он давно работал».



Новые аудиторы должны быть назначены в течение двух месяцев после согласования кандидатур с президентом. Шестилетний срок полномочий других аудиторов СП истекает весной 2019 года.



В конце октября сообщалось, что аудиторы Счетной палаты Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев подали заявления о досрочном уходе со своих постов.