Три аудитора Счетной палаты подали в отставку

Три аудитора Счетной палаты России подали заявления о досрочном уходе со своих постов. Это Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.



Их заявления в ближайшее время рассмотрит президент России Владимир Путин. Кандидатуры новых аудиторов Счетная палата пока не комментирует.

«Мы ждем, когда в соответствии с процедурой эти кандидатуры будут внесены Советом Федерации и Государственной думой», — передает ТАСС со ссылкой на СП.

Отмечается, что Катренко курировал расходы Пенсионного фонда РФ и финансирование фундаментальных исследований, физкультуру, спорт и социальную политику. Жамбалнимбуев контролировал расходы бюджета на охрану окружающей среды, воспроизводство минерально-сырьевой базы и других областей. Жданьков занимался расходами бюджета на международные отношения и международное сотрудничество.

Ранее СМИ сообщили о новых отставках глав регионов РФ весной 2019 года. Они будут производиться по способности глав регионов переизбраться на новый срок.